Vijf weekendtips in Zuid-West-Vlaanderen: van katapultschieten over drie dagen dansen naar genieten van een levende legende

Ruiselede Jongenschi­ro en meisjeschi­ro van Ruiselede fuseren: “ Door samen te gaan met de meisjes, krijgen we dat échte groepsge­voel terug”

Er is een nieuwe fusie in de maak in Ruiselede. De jongenschiro en de meisjeschiro worden samen één groep. Dat nieuws maakte de leiding van beide jeugdverenigingen vandaag simultaan bekend. Directe aanleiding is het feit dat het ledenaantal van de jongenschiro al jaren in dalende lijn zit. “Door de krachten te bundelen met de meisjes, kunnen we een toffere werking aanbieden voor de kinderen. En dat is het allerbelangrijkste”, zegt hoofdleider Liam Maeyens.

27 juli