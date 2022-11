Vier medailles op week tijd voor brouwerij De Poes

In het Verenigd Koninkrijk streden bieren uit 31 verschillende landen om een onderscheiding tijdens de 26ste editie van International Beer Challenge. Brouwerij De Poes kreeg zilver met De Poes Stout en brons met De Poes Blond en De Poes Bruin. Daar houdt het niet op, want op de horecabeurs in Gent werden maandag de resultaten van de Brussels Beer Challenge bekend gemaakt. De Poes Blond veroverde brons in de categorie Belgian style tripel. “Deze viervoudige onderscheiding is een nieuwe mijlpaal in het brouwersbestaan en een hart onder de riem in deze economisch turbulente tijden”, aldus brouwer Stijn David.