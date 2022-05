VIDEO. Bezorgde landbouwers geven Demir mierenlokdoosje tijdens bezoek aan Tielt

TieltVrijdagavond was minister van omgeving Zuhal Demir (N-VA) te gast in Tielt voor een gespreksavond van de lokale N-VA-afdeling. Landbouwers uit de regio, die zich al langer ernstige zorgen maken over de gevolgen van het stikstofakkoord, confronteerden de minister op de parking van de Europahal. Het kwam tot een stevige, maar beschaafde discussie. De landbouwers ook een piepklein extraatje mee voor de minister.

Het openbaar onderzoek rond het stikstofakkoord is ondertussen gestart, maar de Vlaamse landbouwsector blijft niet te spreken over de gevolgen van dat akkoord. Eerder deze week trok de agrovoedingsindustrie daarover nog aan de alarmbel. Volgens de landbouwers zullen de drastische maatregelen die nodig zijn om de hoeveelheid stikstofuitstoot terug te dringen niet alleen handenvol geld kosten, ook de toekomst van de hele sector wordt door het akkoord gehypothekeerd. Twee maanden geleden verschenen in de West-Vlaamse velden al 2.000 borden met de slogan ‘stop de waanzin’.

Schrijnend

Vrijdagavond kwamen vertegenwoordigers van de Boerenbond, ABS, Ferm, De Landelijke Gilde en De Groene Kring met acht tractoren op de parking van de Europahal in Tielt aan, waar ze Demir hoopten te kunnen strikken voor een gesprek. Dat lukte ook. Varkenshouder Paul Claerhout uit Wielsbeke voerde het woord voor de boeren. “We zijn zeker bereid een inspanning te doen, maar wat nu op tafel ligt is veel te extreem. Bedrijven die nooit eerder de stempel rood kregen, krijgen nu plots een brief dat ze moeten sluiten. Niemand weet of we in de toekomst nog vergunningen zullen krijgen. De onzekerheid is groot. Landbouwers raden zelfs hun kinderen af om in hun voetsporen te treden. Dat is schrijnend.”

Quote Als we nu niet ingrijpen wordt het probleem alleen maar groter en gaan we naar een totale vergun­nings­stop. Dat scenario, waarbij het land eigenlijk op slot gaat, willen we koste wat het kost vermijden. Zuhal Demir

Demir ging in de tegenaanval. “Niets doen is geen optie. Het openbaar onderzoek loopt nog, maar ik besef heel goed dat dit drastische maatregelen zijn. Ik heb niet voor deze bevoegdheid gekozen, maar als minister ben ik verantwoordelijk voor vergunningen en ik kan u verzekeren dat ik van dit probleem wakker lig. In de laatste tien jaar is de veestapel - en dus ook de hoeveelheid mest en stikstof - alleen maar gegroeid. De cijfers spreken voor zich. Als we nu niet ingrijpen wordt het probleem alleen maar groter en gaan we naar een totale vergunningsstop. Dat scenario, waarbij het land eigenlijk op slot gaat, willen we koste wat het kost vermijden.”

Lokdoosje heeft gewerkt

Daar gingen de landbouwers niet mee akkoord, waarop de discussie wat bitser werd, al werd de zaak wel afgesloten met een vrolijke noot. Paul Claerhout had namelijk een klein geschenkje mee voor de minister. Hij overhandigde haar een mierenlokdoosje. “We denken dat u van dit akkoord heel veel spijt zal hebben en u heel klein zal voelen als u ziet wat dit zal aanrichten in onze sector. Zo klein dat u in dit doosje past. Anderzijds zijn we ook wel blij dat we er in geslaagd zijn om u te lokken en we zijn tevreden dat u naar ons wou luisteren.”

Volledig scherm Origineel was het cadeautje wel. © Sam Vanacker

