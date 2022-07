Vervuild water de boosdoener? Tieltse scouts getroffen door plaag van buikgriep, zomerkamp voortijdig afgebroken

Vorige week dinsdag vertrokken vanuit Tielt 53 jonggivers (jongens en meisjes van 12 tot 14 jaar), twaalf leiders en drie foeriers naar de provincie Luxemburg, voor een elfdaags kamp in Menugoutte, een onooglijk dorpje in de Ardennen. “Alles verliep naar wens tot plots enkele leden last kregen van buikgriep”, zegt leider Jeff De Weerdt. “Die breidde zich in sneltempo uit. Binnen de kortste keren telden we twintig zieke leden. We pleegden overleg met Scouts en Gidsen Vlaanderen en een plaatselijke dokter. Hij was van oordeel dat de buikgriep snel zou over zijn, hooguit na een dag, maar woensdagmorgen beslisten we toch om ons bivak af te breken. We vreesden immers dat ook de leiding plots massaal zou getroffen worden en dan krijg je sowieso een onhoudbare situatie.”

Noodmaatregel

De leiding van de Tieltse Scouts & Gidsen O. De Neckere belde woensdagmorgen in sneltempo alle ouders om hen het nieuws te melden en te vragen hun kinderen te komen ophalen. “Rond de middag waren alle leden weg van onze kampplaats”, legt Jeff uit. “Intussen hebben we met de leiding al ons materiaal opgeruimd en de vrachtwagen geladen die ons materiaal weer naar Tielt zal brengen. Ook die vrachtwagen hebben we overigens in allerijl moeten regelen. Maar het is gelukt. Voor onze leden maar ook voor onszelf is het heel sneu dat we deze noodmaatregel moeten nemen, maar een andere optie was er niet.”

Geen alleenstaand geval

Volgens Jan Van Reusel, communicatieverantwoordelijke van Scouts en Gidsen Vlaanderen, is de situatie van de Tieltse scouts geen alleenstaand geval. “We hebben een tiental meldingen gekregen van verschillende kampen, allemaal in de provincie Luxemburg”, zegt hij. “Twee of drie kampen zijn echt in de problemen gekomen. We hebben alle ziekenhuizen gecontacteerd waar zieke jongeren op consultatie zijn geweest. Zo weten we dat de symptomen allemaal erg op elkaar lijken, maar ook dat ze niet verontrustend zijn. Het volume van besmettingen kan wel een impact hebben op het verder verloop van het bivak.”

Voedselhygiëne is belangrijk

Een duidelijke oorzaak voor de uitbraak van buikgriep is er niet. Maar Van Reusel vermoedt, op basis van wat in de ziekenhuizen te vernemen was, dat vervuild water misschien wel een rol speelt. “De grote hitte en de lage waterstand door een periode van langdurige droogte, is beslist geen voordeel”, zegt hij. “Voedselhygiëne is in dergelijke omstandigheden nog belangrijker dan anders. Daarom hebben we al onze groepen aangeraden om op kamp alleen maar flessenwater of vers kraantjeswater te gebruiken. Water dat opgeslagen is in grote voorraadbidons gebruiken ze beter niet.”

Geen paniek

Van Reusel benadrukt ook dat ouders van scoutsleden die op kamp zijn zich geen zorgen hoeven te maken. “Waar er een probleem is, verwittigen we het thuisfront. Alle ouders van getroffen kinderen zijn dus ingelicht. Ongerustheid of paniek is absoluut niet nodig. Geen nieuws is in dit geval altijd goed nieuws”, besluit hij.

