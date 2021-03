Veroordeelde homejacker verdacht van betrokkenheid bij moord op Leander (32)

Waregem/Wakken Voetballer Omar Govea (SV Zulte Waregem) viert overwin­ning en knalt nadien tegen auto: “Met 2,55 promille in de wagen? Zeer onverant­woord”

18 maart De Mexicaanse voetballer Omer Govea (24) van SV Zulte Waregem had maar liefst 2,55 promille alcohol in het bloed toen hij op 2 augustus 2020 in Sint-Eloois-Vijve (Waregem) met zijn Mercedes op een stilstaand voertuig reed. Een automobiliste uit Wakken (Dentergem) raakte toen gewond. “Hij heeft veel spijt en betaalde al een boete van 25.000 euro aan de club voor de imagoschade”, pleitte zijn advocaat Bart Debels voor de politierechtbank in Kortrijk.