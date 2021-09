“Vermoedelijk gaf ik wat te veel gas.” Jongeman (19) kan op tijd ontsnappen uit brandende wagen na klap tegen elektriciteitspaal

Tielt Oude Stations­straat en Stoktmolen­straat worden fietsstra­ten: “Veilig met de fiets van school naar station”

26 augustus De Oude Stationsstraat en de Stoktmolenstraat worden in de loop van 2022 heringericht als fietsstraten. Er komt een knip ter hoogte van de Dwangstraat en aan beide kanten van die knip wordt eenrichtingsverkeer ingevoerd. Via die nieuwe, verkeersluwe as zullen fietsers veilig van de Conventieweg naar het station kunnen rijden. Het gaat om de allereerste fietszone in Tielt.