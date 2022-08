Verkeershinder op Wingensesteenweg door aanleg fietspaden en opfrisbeurt wegdek

Tielt Verken het Walbos

Ontdek je graag onbekende plekjes in eigen streek? Dan is de wandeling die Natuurpunt De Torenvalk en Stadlandschap West-Vlaamse hart op donderdag 25 augustus organiseren iets voor jou. Ze trekken naar het Walbos in Kanegem voor een avondwandeling van zo’n zes kilometer. Onderweg zal de begeleider her en der interessante weetjes en mooie anekdotes vertellen. Deelnemen? De wandeling start om 19 uur stipt, maar er wordt al afgesproken om 18.45 uur op parking Zuid van Den Ouden Wal aan de Axpoelmolenstraat. Deelnemen is gratis voor leden van Natuurpunt en kinderen jonger dan 12 jaar. Anderen betalen drie euro.

13 augustus