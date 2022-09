Verkeershinder in Kortrijk- en Bruggestraat

Torhout/Tielt/Poelkapelle Belgian Quo Band speelt zaterdag op grootste Status Quo-fanmeeting ter wereld: “We zijn de eerste Belgische band die die eer krijgt”

The Belgian Quo Band, die dit jaar zijn vijftiende verjaardag viert, mag zaterdag als eerste Belgische band ooit optreden op de grootste Status Quo-fanmeeting ter wereld in Engeland. Ze mogen er spelen in het voorprogramma van de originele drummer van de échte Status Quo. Al staan die dinsdagavond eerst bij ons in de AB in Brussel.

