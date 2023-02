Verkeershinder door aanleg nieuw kruispunt op Ruiseleedsesteenweg

Verschillende fases

Tijdelijke verkeerslichten

Tijdens zowel de voorbereidende als de eigenlijke werken krijgt het gemotoriseerd verkeer op de N37 beurtelings doorgang over één rijstrook, via tijdelijke verkeerslichten. Ook bussen kunnen blijvend door. Voor fietsers is een omleiding via omliggende lokale wegen voorzien. In een eerste fase behouden de fietsers doorgang richting Tielt. Wie richting Aalter wil moet omrijden via de Galgenveldstraat, de Kanegemstraat en de Boekboomstraat. Vanaf ongeveer halfweg juni zullen de fietsers opnieuw vlot richting Aalter kunnen, maar zal wie richting Europastad wil een omleiding moeten volgen via de Ervestraat, de Damstraat, de Kleine Ruiseledestraat en de Rijkegemkouterstraat.