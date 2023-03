Verkavelingsplannen Dosseweg zijn klaar: “Blij dat de nieuwe Dorpsparel een flinke stap dichterbij is”

Vishandel Dedeystere koopt bakkerij Linda zodat klanten weer in de buurt kunnen parkeren: “Of we het centrum verlaten? Deels wel, ja”

Vishandel Dedeystere in de Tolpoortstraat, bekend in heel Deinze, heeft bakkerij Linda in de Dorpsstraat in Astene — één van de bekendste in de streek — gekocht. Niet om er zelf brood en dergelijke te verkopen, wel als nieuwe uitvalsbasis voor de vishandel zelf. Of dat dan ook betekent dat Dedeystere de huidige stek in het centrum zal verlaten, wil zaakvoerder Johan echter niet gezegd hebben. “We bekijken onze opties.”