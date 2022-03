Verdwijning Isabelle Dinneweth: politie vraagt medewerking van bevolking en bedrijven

Maandag werden onder meer een speurhond en een helikopter met warmtecamera ingezet maar de zoekactie naar de vermiste vrouw leverde toen niks op. Dinsdag lanceerde de politie een oproep naar huiseigenaars om nazicht te doen in hun tuinhuis, garage, koterijen,… “Niet alleen om te weten of de vermiste vrouw zich daar bevindt maar een negatief resultaat is belangrijk omdat we op die manier potentiële vindplaatsen kunnen uitsluiten”, klinkt het bij de politie. Ook de bedrijven op de Industriezone Zuid kregen dezelfde vraag, om goed rond te kijken op hun terrein en op plaatsen waar iemand zich eventueel zou kunnen schuilhouden. De oproep gebeurde via sociale media maar er werden ook flyers gebust en mensen aangesproken. Dat was ondermeer het geval in de omgeving van de Zwartegevelstraat (waar Isabelle Dinneweth woont), Dierdonk, Seyntexlaan, de wijk ‘koerseplein’ en de aanpalende wijken. Tips over de vermiste vrouw zijn welkom op het gratis telefoonnummer 0800/30 300.