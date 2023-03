Veertiger komt weg met werkstraf voor slagen aan z'n ex-vrouw en 8-jarige dochter

De beklaagde en het slachtoffer traden in Jordanië in het huwelijksbootje, maar gingen zich nadien in Tielt vestigen. In 2019 kwam het echter tot een echtscheiding. Volgens de vrouw bleef haar ex haar controleren. “Hij wilde niet dat ik omging met andere mannen”, verklaarde ze later aan de politie. Op 29 mei 2021 had M.A. een uitstap met z’n twee kinderen gemaakt. Hij wilde hen afzetten bij hun moeder, toen hij een onbekende man uit haar tuin zag komen. Volgens de kinderen maakte hun vader z’n ex duidelijk dat ze “nog steeds z’n vrouw was”. Zij ontkende dat, waardoor de poppen aan het dansen gingen.