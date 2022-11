Veel volk voor vernieuwde intrede Sinterklaas: “Ook in Tielt geen stoute kinderen”

Aalter Sinter­klaas komt op huisbezoek

Sinterklaas en zijn Pieten zijn op vrijdag 2, zaterdag 3 en zondag 4 december op stap in Bellem en Aalter. Hij brengt ook dit jaar voor elk kindje een geschenk mee. Wie ook een bezoek wil van de Sint, kan een afspraak maken via de Gezinsbond. Meer info en inschrijven via Ingrid Glorieux (0498/06.56.54) of via https://bellem.gezinsbond.be/activiteiten. Leden betalen 15 euro + 5 euro per kind met een maximum van 40 euro.

17 november