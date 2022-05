Vastgoedkantoor van Karolien Lafaut neemt portefeuille Immo Cova over

Immo Cova werd dertig jaar geleden opgericht door Luc Coucke en groeide uit tot een vaste waarde in de regio Tielt, Ardooie en Aalter. Huidige zaakvoerders Annelien en Wouter Coucke besloten recent om hun portefeuille over te laten en zich verder te focussen op hun andere vastgoedactiviteiten. Zo beheert Annelien Coucke als syndicus via de vennootschap Aurus honderd residenties in Oost- en West- Vlaanderen. Door de overname wordt de portefeuille van Real Estate by Karolien met duizend dossiers uitgebreid. Het gaat hoofdzakelijk om (huur)panden in Tielt, Ardooie, Aalter en Roeselare. “Met deze overname versterken we onze positie in Midden-West-Vlaanderen, wat perfect binnen onze groeiambities past”, zegt Karolien Lafaut.