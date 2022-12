Vaatwasser feestzaal El Parador vat vuur: oudejaarsfeest kan wel doorgaan

De vaatwasser in de keuken begon zaterdagavond iets voor 17 uur plots te roken. Kort daarna kwamen ook vlammen van onderaan de industriële vaatwasser. Bij El Parador slaagden ze erin om het vuur grotendeels zelf te blussen. De brandweer haalde de vaatwasser naar buiten en ging over tot ventilatie van het hotel - restaurant met feestzaal. Door de brand was er een grote rookontwikkeling, maar die raakte niet tot in de zaal zelf. De schade bleef beperkt tot de vaatwasser. “We hebben een oudejaarsfeest met zo’n 230 man”, klinkt het bij El Parador. “Dat kan gelukkig wel doorgaan. Maar nu zoeken we in extremis wel nog een afwasser”, grappen ze bij El Parador. De brandweer voert na het ventileren ook nog een extra controle uit om zeker te zijn dat alles veilig kan verlopen, zoals een CO-meting.