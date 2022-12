Uitbreiding industriezone Ruiseleedsesteenweg loopt vertraging op door PFOS

Burgemeester Luc Vannieuwenhuyze (CD&V) reageerde dat de plannen door PFOS vertraging opliepen. “Zeker sinds de PFOS-kwestie in Zwijndrecht wordt veel belang gehecht aan het bodemonderzoek. Onderzoek heeft uitgewezen dat er in beperkte mate sprake is van PFOS-verontreiniging. In overleg met afvalstoffenmaatschappij OVAM gaat de WVI nu na in hoeverre er een sanering nodig zal zijn. Paniek is zeker niet aan de orde, maar we hopen dat er snel duidelijkheid komt zodat de werken kunnen starten. Al betekent dat niet dat er helemaal niets gebeurt op het terrein. Zo zijn al sloopwerken aan de gang, terwijl er ook een archeologisch onderzoek loopt.” Hoe het PFOS in de bodem van de voormalige landbouwgrond terecht is gekomen is niet duidelijk, al heeft dat wellicht te maken met de nabijheid van de bestaande industrie.