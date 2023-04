Tweede Tieltse sprinttriathlon staat voor de deur: “Enkel de locatie van het zwemmen is gewijzigd”

Sportieve Buiten­speel­dag op Ter Borcht

Alle beeldschermen gaan op woensdag 19 april opnieuw op zwart want die dag is het opnieuw Buitenspeeldag. Het centrale thema in de gemeente Meulebeke dit jaar is sport in alle facetten. vanaf 13.30 tot 16.30 wordt het sport- en recreatiedomein Ter Borcht omgetoverd tot een echt speelparadijs waar sporten en spelen in een plezante manier in elkaar overlopen. Wat denk je van een bananenloop op lucht? Of surfen? Of een portie levend tafelvoetbal? Of karten? Het kan allemaal! Denk er wel aan om sportieve kledij aan te trekken die vuil mag worden. De Buitenspeeldag is gratis, inschrijven doe je hier.