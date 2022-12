Twee miljoen keer bedankt! Deze tien verhalen beroerden de Tieltenaars het meest in 2022

TieltMet het nieuwe jaar in het verschiet is het hoog tijd om even terug te blikken op 2022. U, beste lezer, klikte onze artikels over het leven in en rond Tielt het afgelopen jaar ruim twee miljoen keer aan. We blikken graag nog even terug op de tien meest gelezen artikels van het voorbije jaar. En blijf bij ons in 2023!

De Europafeesten waren afgelopen zomer een schot in de roos, maar werden ontsierd door een spijtig ongeval. Een 25-jarige automobilist, die afkomstig is van Tielt en in Meulebeke woont, knalde in de nacht van 3 op 4 juli in tegen een boom aan het bedrijf Comfort Home. De klap was zo hevig dat de motor tot bijna op de passagiersstoel werd geduwd. De brandweer had een uur nodig om de zwaargewonde man uit de wagen te bevrijden. Hij overleefde het gelukkig.

Volledig scherm Het huis van Lieselotte en Kasper in Aarsele na de doortocht van Eunice © LV

De naam Eunice zullen we in West-Vlaanderen niet gauw vergeten. Op 19 februari likte onze provincie z’n wonden na de doortocht van de storm. In de Deinsesteenweg in Aarsele zat Lieselotte Verweirder tijdens de storm samen met haar zoontje van vijf in de zetel toen de dakbedekking en de zonnepanelen van het dak werden geblazen. De twee kwamen er met de schrik vanaf, maar de schade aan de woning was enorm. Gelukkig kon het jonge gezin op een golf van solidariteit rekenen.

Volledig scherm Ona en Léon Berteloot richtten samen 'De Witte Vlinder' op, waarmee ze graven van onbekende dierbaren onderhouden in Tielt. © RV

Een wat recenter verhaal dat duidelijk ook op veel interesse kon rekenen was dat van Ona Berteloot (18) en haar broer Léon (16). De twee richtten in aanloop naar 1 november een eigen bedrijfje op waarmee ze de graven van dierbaren oppoetsen. “Toen oma naar het graf van onze grootvader trok, merkten we dat ze vaak heel wat tijd spendeerde aan poetsen. Bovendien is ze niet meer zo goed te been”, aldus Ona. Daarop namen de twee het onderhoud van het graf van opa op zich en daardoor merkten ze dat veel andere graven wel eens een schoonmaakbeurt konden gebruiken. Met De Witte Vlinder nemen ze sindsdien het onderhoud van graven op zich voor mensen die daar zelf minder tijd voor hebben of minder mobiel zijn.

Volledig scherm Marthe Quintyn uit Aarsele viert vandaag, op 2/2/22, haar 22ste verjaardag. © RV

Wat luchtiger, maar daarom niet minder vaak gelezen was de opmerkelijke verjaardag van Marthe Quintyn. De jonge LO-leerkracht uit Aarsele werd namelijk op 2 februari 2022 welgeteld 22 jaar. Een extra speciale dag, want je 22ste verjaardag kunnen vieren op 2/2/22 is best wel uitzonderlijk. Al had Marthe al twee keer eerder een speciale verjaardag. In 2002 werd ze 2 op 2 februari en in 2020 werd ze 20.

Op 28 mei werd het centrum van Tielt opgeschrikt door een grootscheepse politieactie. In de Kasteelstraat was een gewapende dronkenman gezien. Het ging om een 43-jarige man van Syrische afkomst, die zich na aankomst van de agenten in z’n appartement had verschanst. De politie kon de man na een uurtje oppakken. Een huiszoeking nadien leverde geen echt wapen op, maar wel een alarmpistool en een bb-gun.

Volledig scherm Louis Van Daele (2), het zoontje van Delphine Vervaeke en Thomas Van Daele. © RV

Nog vaak gelezen in 2022 was het verhaal van de kleine Louis , het tweejarige zoontje van Delphine Vervaeke en Thomas Van Daele. Het gezin woont in Vichte en Delphine geeft les in het VTI van Tielt. Bij Louis werd begin 2022 kinderleukemie vastgesteld. Om Delphine een hart onder de riem te steken, besloten haar collega’s van het VTI een spaghettiavond op poten te zetten. Dat werd een enorm succes. Liefst 400 man kwam eten, terwijl nog eens 600 man spaghetti kwam afhalen, want een bijzonder mooie cheque voor het goede doel opleverde.

Tielt verloor in 2022 ook een bekend gezicht. In juli wordt oud-wielrenner Noël Vanclooster (78) plots onwel als hij naar de bakker fietst tijdens een vakantie in Oostduinkerke. Hij sterft in het ziekenhuis. Een zware klap, want hij leek kerngezond. “Hij ging iedere dag wandelen, tien kilometer met gemak. En fietsen deed hij uiteraard ook nog”, aldus dochter Sofie. “Anderzijds weten we dat hij niet heeft geleden. Dat geeft ons een beetje rust en daar proberen we ons wat aan op te trekken.” Na zijn wielercarrière stond Noël liefst 40 jaar lang achter de toog in café Meulebeke, op de Vierhoek in Tielt.

Zeker ook een vermelding waard in deze eindejaarslijst is een fel gesmaakte restotip. Wij gingen in oktober de Libanese mezze proeven in restaurant Maya, het nieuwe restaurant dat Hassan Chehade (23) opende op de Markt, op de plek waar vroeger Bleu Chaud zat. U was duidelijk ook erg nieuwsgierig naar het eten. Wij waren alvast onder de indruk.

Opvallend was ook hoe sterk Tielt meeleefde met de verdwijning van Isabelle Dinneweth. De 41-jarige Tieltse verdween in de nacht van zondag 20 maart uit haar woning, waarna ze niet meer gezien werd. De politie schakelde een helikopter en speurhonden in voor de zoekactie. Dinsdag bracht een telefoontje echter verlossing en in de loop van dinsdag werd Isabelle gezond en wel teruggevonden. Details worden niet gecommuniceerd.

Afsluiten doen we met de oudste arbiter van Vlaanderen. Op 20 februari blaast Jacques Wynsberghe 90 kaarsjes uit en daarmee is hij de oudste actieve scheidsrechter van Vlaanderen. Al 55 jaar staat hij nagenoeg ieder weekend op het veld bij de amateurs, maar aan stoppen denkt hij niet. Zijn conditie is uitstekend. “Op de dag dat ik niet verder meer raak dan pakweg zeven meter van de middenstip, dán stop ik ermee.”

Volledig scherm Jacques Wynsberghe is met 90 jaar op de teller de oudste scheidsrechter van het land. © Sam Vanacker

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.