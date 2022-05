Twee katten overleven keukenbrand niet: “Rookmelder verwittigde de buren”

De brand in de huurwoning in de Kanegemstraat werd rond 10 uur opgemerkt door buren, nadat de rookmelder in werking was getreden. “Toen we arriveerden, kwam de rook al via het dak naar buiten”, vertelt luitenant Wim De Vrieze van de hulpverleningszone Midwest. “We konden het vuur snel blussen. De brand is ontstaan in de keuken, daar is de schade het grootst. Maar de brand ging ook gepaard met heel veel rook. Over de hele woning is erg veel rookschade. Twee katjes overleefden het spijtig genoeg niet.”