Twaalfurenloop voor het goede doel van AV Molenland wordt zesurenloop: “Bijgeleerd uit de vorige edities”

De editie van 2020 en de editie van 2021 werden afgelast, maar de vereniging pikt dit jaar de draad weer op. “Uit de vorige edities hebben we toch een aantal zaken bijgeleerd”, zegt voorzitter Karel Cannaert. “We liepen vroeger van 8 uur ‘s morgens tot 20 uur ‘s avonds en we zorgden er voor dat de piste gedurende de volledige periode belopen werd. Waar we tijdens de eerste editie zelf moesten inspringen om de piste belopen te krijgen, was dit vanaf de tweede editie niet meer nodig door de mooie opkomst. Maar twaalf uur lopen is best lang. Zeker ‘s avonds was de opkomst bij de laatste edities toch beperkter. Daarom verminderen we de looptijd nu naar zes uur. Ook de deelname aan het loopcriterium schrappen we, want zo blijft er meer geld over voor de goede doelen.”