Turnkring zet tweedaags gymfestival op poten als alternatief voor afgelast jubileumfeest

Naar aanleiding van de zeventigste verjaardag van de club had er in 2021 een grote show moeten plaatsvinden, maar die werd afgelast door de corona-onzekerheid. Maar de club blijft niet bij de pakken zitten. “We wilden toch iets doen waarbij onze leden aan een groot publiek kunnen tonen wat ze in hun mars hebben”, zegt Marloes de Brabandere van Turnkring Atlas. “Zo ontstond het idee voor het ‘Atlas Festival’. Alles zal een festivalsfeertje krijgen. We voorzien versiering, een photobooth, een eetstandje en uiteraard een affiche met een mooie line-up. Al onze groepen verzonnen bovendien een leuke eigen bandnaam’ Zo hebben we onder meer ‘The Rolling Bones’, de ‘Funky Gymmies’ en de ‘Backflip Girls’.” Wie de bands aan het werk wil zien, kan op zaterdag 2 april terecht in de topturnhal tussen 9 en 18.30 uur. Op zondag 3 april wordt opgetreden tussen 9 en 12 uur. Bezoekers betalen 5 euro toegang voor het hele weekend.