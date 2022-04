Truckrun KKF&Co heruitgevonden als ‘Wheels & Lights for Life’

“Het idee is eigenlijk ontstaan door corona”, aldus organisatoren Claude Taelman, Maarten Claerhout en Cindy Wielfaert. “Omdat we niet zeker waren of we kinderen zouden kunnen meenemen in de vrachtwagens voor de traditionele Truckrun, besloten we het anders aan te pakken. Op zaterdag starten we met een motorrondrit in samenwerking met MTC Tielt, terwijl er tegen 19 uur tientallen vrachtwagens en trucks opgesteld zullen worden aan de Europahal voor een grote lichtjesshow. Aansluitend zijn er optredens van onder andere Nightlife, NeverTheHero en Royalty Busters in de Europahal.” Op zondag gaat het feest verder, met een aperitiefmeeting en een show met oldtimers en getunede wagens, terwijl er doorlopend ook een springkasteel, een modelbouwstand en andere randanimatie voorzien wordt.