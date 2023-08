Tot drie jaar cel voor dievenbende die roetfilters buitmaakte

HUIZEN­JACHT. Verschil­len tussen fusiepart­ners Tielt en Meulebeke: “Panden in Meulebeke zijn duidelijk een pak goedkoper”

Zoals de kaarten nu liggen, worden Tielt en Meulebeke op 1 januari 2025 één gemeente. De kleine stad en het grote dorp hebben elk hun eigenheid én hun troeven, terwijl er ook op vlak van de woningmarkt een verschil is. Zo krijg je duidelijk meer voor je geld in Meulebeke. Wij gingen over het verschil praten met twee vastgoedmakelaars.