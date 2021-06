Tot 2,4 miljoen varkens kunnen geslacht in omstreden slachthuis van Tielt: Animal Rights gaat in beroep tegen uitbreiding

TieltDe Provincie West-Vlaanderen heeft de omgevingsvergunning voor de uitbreiding van het slachthuis van Debra-Freeze NV in Tielt goedgekeurd. Er komen nieuwe bedrijfsgebouwen en het slachthuis, dat vier jaar geleden nog in opspraak kwam, mag de slachtcapaciteit verhogen van 1,5 naar 2,4 miljoen varkens per jaar. Dierenrechtenorganisatie Animal Rights reageert teleurgesteld. “Dit toont aan dat noch de stad, noch de provincie iets geeft om dierenwelzijn. Wij gaan in beroep.”

Het Tieltse slachthuis had in 2017 al een eerste uitbreidingsaanvraag klaar, maar trok die in nadat enkele schokkende undercoverbeelden uitlekten. Begin dit jaar werd die aanvraag uit de koelkast gehaald en nu krijgt Debra-Freeze groen licht. Volgens de provincie voldoet de uitbreidingsaanvraag van het slachthuis aan de vereisten die in 2017 vastgelegd werden in een Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP). Een daarvan was dat het vrachtverkeer via de Wingensesteenweg diende te verlopen, om de overlast voor de buurt te beperken. Volgens de provincie zou de uitbreiding zelfs leiden tot een beter landschappelijk geïntegreerd bedrijf, dat minder hinder veroorzaakt.

Volledig scherm Animal Rights voerde op 16 maart nog actie tegen de uitbreidingsplannen aan het slachthuis. © Sam Vanacker

Vijftien transporten/jaar

Behalve de verhoging van de capaciteit mag het slachthuis ook nieuwe gebouwen plaatsen, waaronder een frigo van 2.780 vierkante meter, een gebouw voor opslag en waterzuivering van 2.387 vierkante meter en een uitbreiding van het werkatelier van 1.104 vierkante meter. “Er komt ook een groene bufferzone en wadi voor de opvang van het regenwater van de nieuwe gebouwen met een inhoud van 1.200 kubieke meter”, aldus de provincie. “Er zijn wel enkele randvoorwaarden opgelegd. Zo mogen varkens niet meer dan vijftien keer per jaar aangevoerd worden op zaterdag om 4 uur ‘s morgens, in de plaats van om 7 uur. Het slachthuis zelf vroeg om dat 25 keer per jaar te mogen doen.” CEO Thomas De Brauwer De Roover kon ons maandag niet te woord staan, maar volgens het provinciebestuur zouden de werken in verschillende fasen uitgevoerd worden en verlopen aan de kant van de Wingensesteenweg, weg van de bewoning.

Dierenrechtenorganisatie Animal Rights, die op 16 maart nog een actie hield aan de poorten van het slachthuis, is compleet verrast door het nieuws. “De beslissing had uiterlijk op 12 augustus moeten vallen. Het is uitzonderlijk dat dit zo vroeg komt", reageert campagnecoördinator Els Van Campenhout. Ze is ronduit boos. “Dit bedrijf werd in 2019 veroordeeld voor dierenmishandeling en kreeg de maximumboete. Onze beelden hebben de praktijken aan het licht gebracht. Dat het slachthuis na die feiten dan toch nog een vergunning krijgt om nog meer dieren doodsangsten te laten uitstaan gaat er bij mij niet in. Het toont aan dat noch de stad, noch de provincie iets geeft om dierenwelzijn. We gaan het hier met Animal Rights sowieso niet bij laten en gaan in beroep.”

Buurtcomité plant overleg

Ook bij buurtcomité Hoogserlei wordt teleurgesteld gereageerd. “Ergens hadden we dit helaas zien aankomen”, zegt Ludwig Van Daele van het comité. “Veel kan ik er nu nog niet over kwijt, want met het comité willen we de beslissing van de provincie eerst eens grondig bespreken alvorens verder te communiceren. Al is dit toch een heel spijtige zaak. Een slachthuis heeft een enorme impact op het milieu en op het welzijn van de mens. Dat lijkt men hier uit het oog verloren te zijn.”

Volledig scherm © Joke Couvreur