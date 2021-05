Tom (41) lijdt al 6 jaar aan parkinson, maar runt grote supermarkt in Tielt: “Elke drie uur een pil, zo kan ik blijven werken”

Veel mensen associëren parkinson met oudere mensen, maar in vijftien procent van de gevallen treft de ziekte ook mensen onder de veertig. Tom Coghe, ooit topspits bij KFC Izegem, is een van hen. Hij kreeg op zijn 35ste de diagnose. “Het begon al toen ik nog op het voetbalveld stond, al besefte ik het toen nog zelf niet. Een supporter vertelde me dat ik heel vaak mijn arm onnatuurlijk stijf langs mijn lichaam hield. Veel aandacht besteedde ik er niet aan, maar enkele maanden nadat ik gestopt was met voetballen kreeg ik last van mijn schouder. Daarmee ben ik naar de dokter gestapt en hij verwees me door naar een neurologe. Van zodra ik binnenstapte zei die neurologe me dat ik parkinson had. Ze zag het aan de manier waarop ik bewoog. Een schrijftest bevestigde de diagnose.”