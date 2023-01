Tobe brengt debuutsingle ‘Onderweg’ uit

De 20-jarige Tieltenaar timmert al langer aan de weg als artiest. In 2018 stond hij op de set van #LikeMe, waarop hij besloot zijn kwaliteiten als acteur verder te ontwikkelen aan de Theaterschool in Utrecht. Tijdens die studies liet de muziek hem echter niet los. Hij deed in 2021 ook mee aan The Voice van Vlaanderen, waar hij een van de favorieten van publiek en jury was. De ambitieuze jongeman kreeg zelfs als eerste een staande ovatie van de voltallige jury . Tobe werkte sindsdien ruim een jaar in de studio aan zijn muziek en werkte een repertoire uit van klassieke en eigentijdse Nederlandstalige nummers. PIAS bood hem een artiestencontract aan en samen werken ze aan een album.

‘Onderweg’ is de eerste single van dat in de maak zijnde album. Opvallend is dat Tobe deels in het dialect zingt, waardoor de tekst heel anders klinkt dan in het origineel. “Ik voelde meteen dat ik met deze bewerking als eerste naar buiten wou komen”, zegt Tobe. “‘Onderweg’ heeft me geholpen bij het vormgeven van mijn album. Het is als het ware mijn kapstok, waar ik mijn andere nummers maar al te graag aan wil ophangen en mee wil verbinden.” De zanger en schrijver van het origineel kan de versie van Tobe wel smaken. “Als ik het goed begrijp, drinkt Tobe liever rosé dan rode wijn. Zo zitten er wel meer verfrissende ideeën in zijn versie van Onderweg. Goed gedaan. Proost!”