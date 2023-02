Tieners gaan viraal op TikTok met hun video’s van grafonderhoud

De twee student-ondernemers zijn nog maar 18 en 16 jaar, maar ze zetten alles op alles om van ‘De Witte Vlinder’, want zo heet het bedrijfje, een succes te maken. Daar zetten ze alle middelen voor in, ook via social media. Zo maken ze onder meer timelapsevideos van hun werk. Die versnelde weergaves van de poetsbeurten van de graven scheren hoge toppen op TikTok. Eentje haalde zelfs meer dan 1 miljoen views.

“We posten heel regelmatig op Facebook en Instagram, en zijn recent ook gestart met TikTok”, zegt Léon. “Dat onze video’s aanslaan zagen we al snel omdat twee video’s meer dan 40 000 views haalden. En deze week ging eentje heel viraal met meer dan 1 miljoen weergaven. We hadden dit zelf niet verwacht maar zijn wel heel blij dat we zo ook onze naamsbekendheid kunnen vergroten. Per slot van rekening zijn we steeds op zoek naar nieuwe manieren om klanten te bereiken.”

De twee studenten, die de klanten overigens ook de mogelijkheid bieden om lievelingsmuziek van de overledenen af te spelen bij het graf, hopen dat hun bedrijf kan blijven groeien. “Het begon allemaal in Tielt omdat we naast onze oma (ze onderhouden in haar plaats het graf van hun grootvader - red.) ook andere mensen wilden helpen met onze diensten, maar we hebben blijkbaar een gat in de markt gevonden”, aldus nog Ona. “Ondertussen zijn we al actief in andere regio’s zoals Gent, Brugge en Beernem. Afhankelijk van de vraag beslissen we om op te starten in steden waarvoor aanvragen binnenkomen.”