Tieners elke woensdagnamiddag welkom in De Kommel: “Kan basis zijn voor toekomstig Tielts jeugdhuis”

De bar van De Kommel zal vanaf 20 april telkens tussen 12 en 18 uur open zijn. Jongeren kunnen komen en gaan wanneer ze willen. Ze kunnen er een gezelschapsspel spelen, iets drinken aan de bar, in de tuin zitten, tafelvoetballen of wat luisteren naar muziek. “Wie dat wil mag ook zelf iets meebrengen om te eten of te drinken”, aldus Baert. “We willen van De Kommel een laagdrempelige, veilige ontmoetingsplek maken voor tieners, liefst met zo weinig mogelijk volwassenen in de buurt.”

Basis voor jeugdhuis?

“Tieners zoeken graag hun vrienden op, maar het gaat om een leeftijdsgroep die noch mossel, noch vis is en daardoor op weinig plaatsen terecht kan. In De Kommel mogen ze echter naar hartenlust komen ‘hangen’. Bovendien is de jeugddienst (die een bureel heeft in de Kommel - red.) vlakbij. Met wat geluk kunnen we hiermee zelfs de basis leggen van een toekomstig Tielts jeugdhuis. Daar zijn in het verleden al verschillende pogingen toe geweest, maar telkens waren die initiatieven geen lang leven beschoren. Door er met tieners al aan te beginnen kunnen we misschien wel een stevigere basis leggen.”