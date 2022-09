Tieltse vijftigers blazen opnieuw verzamelen

“Iedereen die in 1971 en 1972 in Tielt geboren is en er woont of gewoond heeft of er school heeft gelopen, zou in de voorbije weken al een uitnodiging in de bus gekregen moeten hebben”, legt Lieven Matthijs uit. “Omdat nogal wat mensen ongetwijfeld verhuisd zijn in de voorbije decennia lanceren we echter nog eens een extra oproep.” De vijftigers kunnen zich verwachten aan een uitgebreid walking dinner in de Shamrock op 22 oktober, gevolgd door een feestje met dj. Wie de reünie wil bijwonen maar nog geen uitnodiging kreeg kan contact opnemen met Peggy Carron via Peggy.Carron72@telenet.be of 0498/79.75.10.