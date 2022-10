Tieltse versie van Monopoly ligt in de rekken: “Er snel bij zijn is de boodschap”

TieltIn de inkomhal van het Sint-Andriesziekenhuis werd dinsdag de enige echte Monopoly Tielt voorgesteld. Het spel ligt sinds dinsdag ook in de rekken en nu al zijn er in voorverkoop liefst 1.750 stuks verkocht. Wie een spel in huis haalt, steunt daar het goede doel mee, want alle winst gaat naar de kinderafdeling van het ziekenhuis.

Een hotel bouwen in de Kortrijkstraat, de Hallentoren kopen of een van de vier Tieltse molens bezitten? Of een centje bijverdienen door op te treden op de Europafeesten? Het kan voortaan dankzij Monopoly Tielt. Ontwikkelaar Group24, het stadsbestuur, de sponsors en initiatiefnemer Pieter Baesen onthulden dinsdag samen het nieuwe spelbord. “We kozen bewust voor een heel divers spelbord”, aldus Dries Slootmans van Groep 24. “Gaande van het Stadhuis en de Hallentoren op de Markt, tot de Europahal en CC Gildhof. Maar ook de Onze-Lieve-Vrouw Geboortekerk uit Schuiferskapelle, het standbeeld van Briek Schotte uit Kanegem en de Sint-Martinuskerk uit Aarsele hebben een plaatsje gekregen. Ook de Watewy kreeg dankzij cafévoetbalploeg d’Hespe (die vereniging kreeg het meeste stemmen bij de poll - nvdr) een vakje.”

Veel enthousiasme bij partners

“Ik ben erg blij met het resultaat”, zegt Pieter Baesen van Wouters’s Kwaliteitsvis. Het is onder zijn impuls dat het spel gerealiseerd werd. “Toen we het nieuws in januari bekend maakten, had ik nooit verwacht dat we zo snel zo veel partners zouden vinden. Het enthousiasme was enorm, zeker ook bij onze hoofdsponsor Supra Bazar. Al is het uiteraard een mooie meerwaarde dat er tijdens het spelen heel veel Tieltse ondernemingen en zelfstandigen aan bod komen. Ook over de voorverkoop was ik heel aangenaam verrast. Die liep als een trein. Van de oplage van 2.600 stuks zijn er nu al meer dan 1.750 besteld, al zijn er vanaf vandaag dus nog een paar honderd borden beschikbaar in de winkels. Ook bedrijven die overwegen het spel als relatiegeschenk te geven kunnen nog steeds contact opnemen.”

Volledig scherm Ook de kanskaartjes zitten in een Tielts jasje © RV

Volgens Maxim Daveloose van Group 24 is die oplage van 2.600 stuks eerder uitzonderlijk voor een kleine stad met 20.000 inwoners zoals Tielt. “We lanceerden in de voorbije vier jaar al 45 unieke edities van Monopoly, goed voor 200.000 stuks. Als je weet dat een gezin sowieso uit meerdere mensen bestaat, dan is tien procent van het aantal inwoners bereiken al bijzonder sterk. En die kaap zal in Tielt vlotjes gehaald worden. Nochtans hebben steden en gemeenten een andere dynamiek. Maar hier zit het duidelijk goed met de sociale cohesie. Wie graag een spel in huis haalt, zal er snel bij moeten zijn.”

Voor de kinderen

Nog uniek aan de officiële Tieltse versie van Monopoly is dat de winst naar de kinderafdeling van het Sint-Andriesziekenhuis gaat, iets dat Baesen van meet af aan vooropgesteld had. “Nadat alle spellen verkocht zijn, gaan we een mooi bedrag kunnen schenken. Met het ziekenhuis zijn we trouwens overeen gekomen dat het geld gebruikt zal worden om het comfort van de kinderen die hier verblijven te verhogen, door pakweg te investeren in nieuw speelgoed. Zodat alle Tieltenaars die het spel in huis hebben gehaald zelf kunnen zien wat er met het geld gebeurd is.”

Monopoly Tielt kost 50 euro is vanaf vandaag beschikbaar in de handel. De winkelpunten zijn terug te vinden op www.monopolytielt.be.

Lees ook

Volledig scherm De Hallentoren en het stadhuis zijn de duurste vakjes van het bord. © Sam Vanacker

Volledig scherm Pieter Baesen met het spel in de hand © RV

Volledig scherm © Sam Vanacker

Volledig scherm © RV

Volledig scherm Het spelbord van Monopoly Tielt © Sam Vanacker

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.