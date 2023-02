Tieltse oppositie betreurt dat inhoud mobiliteitsplan nog altijd niet toegelicht werd: “Moeten we hier nu echt om smeken?”

Lien Wilde­meersch debuteert met eigen theaterpro­duc­tie ‘Jackie’: “Over de grenzen van de dood heen blijft zij me ontroeren”

Op 4 maart gaat de allereerste eigen productie van actrice en theatermaker Lien Wildemeersch (39) in première bij Theater Malpertuis in Tielt. Lien groeide op in Slypskapelle en woont tegenwoordig in Gent. De voorstelling ‘Jackie’ gaat over het leven en werk van de Britse celliste Jacqueline du Pré, al benadrukt Lien dat het geen biografie is, maar eerder een ode aan het leven.