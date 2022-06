Tieltse mountainbikerit voor kinderen krijgt vervolg: “Enthousiasme bij kinderen om off-road te fietsen is heel groot”

Met drie groepjes, verdeeld volgens leeftijd, verkende de club op 4 juni samen met de kinderen enkele vlakke en minder vlakke offroadstukken in de wijde Tieltse omgeving. “De kinderen waren na afloop allemaal dolenthousiast, vooral over de échte mountainbikestukken achter de Poelbergsite en op Monteval”, zegt Desmet. “Dat smaakt naar meer, dus plannen we nu twee nieuwe ‘Young Talents’-ritten in op 30 juli en op 3 september. Dan laten we de deelnemers kennis maken met ons trailpark op de gronden van de Tieltse Bouwmaatschappij. In de winter laten we hen dan eens proeven van mountainbiken aan zee.”

Ervaring is niet vereist. Een fiets met banden met profiel is wel nodig, net als een helm. Deelnemen is opnieuw gratis, maar inschrijven voor 15 juli is verplicht via 269inchmtb@gmail.com. In de mail dienen (in functie van de verzekering) ook de naam, het adres, de leeftijd van de kinderen en de contactgegevens van de ouders te staan. Bij regenweer vindt de rondrit niet plaats. Op 30 juli wordt verzameld om 9.15 uur op het 26/9 INCH trailpark in de Stokerijstraat.