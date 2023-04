Tieltse monumenten en standbeelden ingepakt: “Veel mensen herontdekken de kunstwerken, precies doordat ze bedekt zijn”

Tielt krijgt alsnog vijftiende en laatste Olivier de Duivelcup: “Willen in schoonheid eindigen”

De vijftiende en laatste editie van de Olivier De Duivelcup van VNV De Schuimforellen had eigenlijk in 2020 moeten plaatsvinden, maar daar besliste corona anders over. Drie jaar later krijgt Tielt nu dan toch een laatste editie van het populaire voetbaltornooi. “We hebben wat getwijfeld, maar we willen nog een keertje alles geven”, zegt Rutger Vanseveren.