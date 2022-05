Tieltse materniteit mag volgens nieuwste overheidscriteria toch open blijven

In het plan van Vandenbroucke zou het aantal materniteiten afgebouwd worden. Een studie van het Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) uit 2020 gaf aan dat een minimum van 557 bevallingen per jaar nodig is om de kostprijs per bevalling te kunnen verlagen tot die van de efficiëntere materniteiten, zonder dat daarbij de goede zorg in het gedrang komt. Het KCE houdt ook rekening met een maximale aanrijtijd van een half uur. Daardoor zouden zeventien materniteiten de deuren moeten sluiten.