Tieltse Liesbeth Roose (30) speelt hoofdrol in musical ‘Marie-Antoinette’: “Ik ben heel blij dat ik de hele zomer in West-Vlaanderen kan vertoeven”

Met ‘Marie-Antoinette’ is Historalia allerminst aan z’n proefstuk toe, want dit was ook hun eerste musicalspektakel dat in 2014 speelde in Westerlo. Het productiehuis heeft sindsdien een flinke reputatie opgebouwd met grote musicals rond historische figuren en gebeurtenissen (‘Marie-Antoinette’, ‘Albert I’, ‘Rubens’, ‘1830'). Over Marie-Antoinette gaan veel wilde verhalen rond, maar wie was ze echt? Deze grootse productie, met weelderige kostuums, wondermooie muziek en in een verbluffend decor, geeft een verhelderend inzicht in het turbulente, korte leven van deze opmerkelijke dame.

Thuiswedstrijd

Bij een indrukwekkende productie hoort een al even indrukwekkende cast en die heeft ‘Marie-Antoinette’. Ervaring, aanstormend talent én een opmerkelijke comeback, je vindt ze er allemaal in terug. De rol van Marie-Antoinette zal vertolkt worden door musicalactrice Liesbeth Roose (30), die afkomstig is uit Tielt. De talentvolle brunette speelde al mee in musicals als ‘1830', ‘Beauty and the Beast’, ‘Blood Brothers’, ‘40-45', ‘Daens’, ‘The Sound of Music’, ‘Charlie and the Chocolate Factory’ en vanaf zondag 19 maart is ze ook te zien in ‘Red Star Line’. “In ‘Blood Brothers’ (2018) speelde ik al eens een hoofdrol, maar Marie-Antoinette wordt mijn eerste titelrol. Dat ik die als West-Vlaamse in West-Vlaanderen op de planken mag brengen, maakt het natuurlijk eens zo speciaal. Voor vrienden en familie is het handig dat ik eens zo dicht bij waar ik opgroeide mag spelen. Ik verwacht dan ook dat ze allemaal naar ‘Marie-Antoinette’ komen kijken”, lacht Liesbeth.

lees verder onder de foto)

Volledig scherm De hoofdcast van de musical Marie-Antoinette. © Benny Proot

Tot mei staat ze op de planken in de productie ‘Red Star Line’ en daarna wil ze genieten van een korte break om aansluitend te starten met de repetities voor ‘Marie-Antoinette’. “Enkele maanden geleden deed ik auditie voor deze openluchtmusical en het was al vrij snel duidelijk dat ik de rol zou krijgen. Na blijdschap kwam al snel spanning en stress want ik zal het moeten waarmaken. In 2014 speelde Ann Van den Broeck deze rol en het wordt dus een uitdaging om haar prestatie te evenaren. Marie-Antoinette is een complex personage want er zijn heel veel dingen over haar geschreven. Ik denk dat ze zichzelf is verloren omdat ze op haar 17de moest omgaan met macht, politiek en schoonheid. Als actrice zie ik een link want ook ik moet me laten zien aan het publiek.”

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm Liesbeth Roose (30) speelt de hoofdrol in de musical Marie-Antoinette. © Benny Proot

Boost in carrière

Liesbeth is ondertussen 8 jaar bezig en ze hoopt dat deze rol een boost in haar prille carrière zal betekenen. “Ik zal deze kans met beide handen grijpen. Het is hard werken want uiteindelijk zijn er 3 componenten: zingen, dansen en acteren. Ik probeer altijd om mezelf te vernieuwen en bij te scholen want anders bestaat de kans dat ik uit de boot val.” De West-Vlaamse beseft dat het intensieve repetities worden aangezien de periode kort is. “Het is heel fijn om in de zomer te repeteren. Dan blijf je op je gemak enkele uren langer want het is mooi weer buiten en dat vind ik heerlijk.” Zelf woont ze ondertussen in Gent omdat dit centraler ligt dan Tielt maar de familieband met haar thuisbasis blijft bestaan. “Mijn ouders wonen nog steeds in Tielt en mijn grootouders in Ardooie. Ik mis West-Vlaanderen eigenlijk wel dus ben ik heel blij dat ik hier een zomer kan vertoeven om ondermeer mijn vriendinnen van de middelbare school terug te zien. En de West-Vlaamse mentaliteit van hard werken heb ik altijd meegenomen op mijn levenspad.”

Voor alle praktische info en tickets klik je hier. surf je naar historalia.be/marie-antoinette

Volledig scherm Liesbeth Roose (30) speelt de hoofdrol in de musical Marie-Antoinette. © Benny Proot

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.