Tieltse KSA koopt met steun van CERA nieuw sjorhout

Sjorren is niet alleen het knopen van touwen aan palen, maar staat voor de KSA ook voor in groep bouwen en verbinden. “Het is makkelijk om alle leden een kampeerstoeltje te laten meenemen op kamp, maar het is veel leuker om samen te bouwen aan een gigantische zitbank”, geeft bondsleider Brent Wyffels als voorbeeld. “Met onze vzw Steunvereniging KSA-Tielt willen we de traditie van het sjorren terug aanwakkeren. De winst van de voorbije fuiven zijn geïnvesteerd in de bouw van een nieuw sjorkot. Door recente investeringen in het kader van nieuwe jeugdlokalen en de lagere inkomsten in een coronajaar is zo’n investering echter niet evident. Vandaar dat we voor de aankoop van nieuwe sjorpalen aanklopten bij CERA, die ons een mooie cheque van 2.000 euro schreven.”