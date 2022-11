Tieltse hiphoppers lanceren nieuwe single ‘Wilde Weldoener’

In de bijhorende one-shot videoclip, die van de hand is van Luka Galle van In The Dark Films, is te zien hoe Simon Vandaele, Kim De Roo en Benjamin Vandenhende een oude tafel met verschillende spulletjes er op en er naast aan diggelen slaan, al wordt de video omgekeerd afgespeeld. “Het nummer is een vette knipoog naar de gangsta rap uit de nineties”, aldus het trio. “Maar aangezien we onszelf niet echt stoer vinden hebben we het op een ludieke en ironische manier aangepakt. Zo probeerden we de tegenstrijdigheid tussen de beat en de positieve boodschap die we brengen in de tekst creatief te vertalen in de clip.”