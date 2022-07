Tieltse ambulance rijdt mee in Nationaal Defilé

Zwevezele Alles voor de bijen: Wingene opent bloemenpa­ra­dijs... voor de zaadjes

Het is Wingene menens om de bijen te redden. Zondag is langs de Joostraat in Zwevezele, net achter de begraafplaats, een ‘bloemenzaadwinningsperceel’ geopend. Bedoeling is om het zaad van de bloemen die er groeien te oogsten en te gebruiken om elders op het openbaar domein in te zaaien. Ook de burgers zullen er terecht kunnen voor gratis bloemzaad.

11 juli