Tieltse 60-jarigen blazen verzamelen

Mijnenergie Na Engie zet ook Octa+ dynamisch energieta­rief actief in de markt: hoe haal jij hier voordeel uit?

Octa+ introduceert vanaf 3 mei een dynamisch energietarief. Het is daarmee, na Engie, de tweede speler die zo’n contractformule actief promoot. De prijs die je betaalt, volgt uur per uur de evoluties op de groothandelsmarkten en nodigt op die manier uit om je energieverbruik af te stemmen op die uurprijzen. Een heel karwei, zo lijkt het. Al bestaan er gelukkig oplossingen die het mogelijk maken om zonder veel inspanningen automatisch op de schommelende prijzen in te spelen, zo weet Mijnenergie.be.