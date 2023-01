Tielts Volkstoneel brengt ‘Martha en Mathilda’ op de planken in het Gildhof

Tielt 250ste kunstten­toon­stel­ling in Sint-Andrieszie­ken­huis geopend: “Helende effect van kunst wordt vaak onderschat”

Voor de 250ste keer kunnen bezoekers van het Sint-Andriesziekenhuis in Tielt nieuwe kunst bewonderen in de inkomhal. Een absolute mijlpaal, want de eerste tentoonstelling dateert al van 1981. Speciaal voor deze jubileumtentoonstelling is werk te zien van tien verschillende kunstkringen uit de regio.

