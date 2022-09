Tielts triatlonteam viert vijfjarig bestaan met gezinsdag

Het ITTT werd in 2017 boven de doopvont gehouden en stond in mei 2022 ook in voor de organisatie van de allereerste Tieltse sprinttriatlon. Afgelopen zondag werd voor een keertje niet gezwommen, gelopen of gefietst, maar wel gewandeld, gespeeld en geknutseld. Veertig deelnemers genoten samen met de kinderen van een stukje avontuur op en rond de Kanarieberg en het Muziekbos in Ronse. Wie wil proeven van de triatlonsport of vragen heeft over de werking van de club kan contact opnemen via inofecTTT@gmail.com.