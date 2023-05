Tielts transportbedrijf wint nationale Truck Safety Award

Kinderdag­ver­blijf en ouders van doodzieke Rachèle (3) doen emotionele oproep: “Ergens ter wereld moet er een geschikte stamceldo­nor rondlopen”

Het gezin van Evie Landuyt (39) en haar man Maarten (39) staat voor een onvoorstelbaar zware beproeving. Hun driejarige dochtertje Rachèle lijdt aan een uiterst zeldzame beenmergziekte en krijgt al zes maanden bloedtransfusies - de teller staat op 63 - tot er een geschikte stamceldonor gevonden wordt. Registreren kan nochtans makkelijk via stamceldonor.be. “Eerst vochten we om haar te krijgen. Dan streden we tegen de ziekte. Nu strijden we voor haar leven.” Mama Evie doet bij ons het loodzware verhaal.