Tielts hiphoptrio 'Weireldverbeteroars?’ lanceert eerste album en gaat in zee met Roeselaars agentschap WeAreMusic: “Tijd was rijp voor een nieuwe stap”

Tielt/RoeselareDe Tieltse hiphopformatie ‘Weireldverbeteroars?’ heeft een eerste album klaar. Sinds vrijdag is de plaat ‘We zin rond uit’. Tegelijk breekt een nieuw hoofdstuk voor Simon Vandaele (26), Benjamin Vandenhende (29) en Kim De Roo (31), want ze gingen in zee met het Roeselaarse WeAreMusic. Het is meteen de eerste liveband die onder de vleugels zit van het muziekagentschap.

De drie ‘Weireldverbeteroars’ lieten in 2019 een eerste single op de wereld los en sindsdien timmerden ze gestaag aan de weg met de release van verschillende geslaagde singles, telkens met bijhorende videoclip. “Al van in het begin was een volledig album onze grote droom”, vertelt zanger Simon. “Het is een lang proces geweest, met vallen en opstaan, en het duurde langer dan we verwacht hadden. Sommige momenten waren erg pittig. Naar de buitenwereld toe nemen we onszelf niet te serieus, maar onze muziek pakken we wel degelijk ernstig aan. Het is hard werken. Maar Benjamin, Kim en ik vullen elkaar perfect aan en eigenlijk heeft het hele proces onze vriendschap alleen maar nog versterkt. De muziek verbindt ons. Vandaag hebben we een fysiek vinylalbum in onze handen en daar zijn we bijzonder trots op.”

Quote Nu ons album klaar is willen we in 2023 vooral even genieten en podiumerva­ring opdoen.” Simon Vandaele

Het trio heeft - door corona en het werk aan het album - echter nog relatief weinig podiumervaring. Daar willen ze in 2023 verandering in brengen. “We hebben al een tiental optredens achter de rug. Zo stonden we in 2021 tussen de coronagolven door op Campo Solar in Damme, terwijl we vorige zomer ook op Dreef (tijdens de Tieltse Feesten - red.) stonden. Fantastische ervaringen, maar nu ons album klaar is willen we in 2023 vooral even genieten en podiumervaring opdoen. Daarom gaan we ook in zee met boekingskantoor WeAreMusic. We vonden dat het tijd was voor een nieuwe stap.”

Eerste liveband

Ook voor WeAreMusic, dat eind 2022 nog fiks uitbreidde door in zee te gaan met nieuwe zakenpartners, vormen de Weireldverbeteroars het begin van een nieuw hoofdstuk. Het Roeselaarse kantoor staat vooral bekend om elektronische muziek en dj’s, al wil bezieler Wesley Samyn daar verandering in brengen. “TLP hebben we al langer onder onze vleugels, maar de ‘Weireldverbeteroars?’ zijn eigenlijk onze eerste echte liveband. Toen ze contact zochten was ik meteen geïnteresseerd. Het is een heel ander genre, maar ik geloof sterk in hen. De kwaliteit is er en hun nummers staan als een huis. Bovendien passen ze ook binnen het nieuwe, bredere verhaal dat we willen brengen met WAM. We mikken op een breder publiek en er lopen gesprekken met verschillende andere live-artiesten, al kan ik voorlopig nog geen namen noemen. De Weireldverbeteroars vormen onze eerste liveband, maar ze zijn zeker niet de laatste.”

Het album ‘We zin Rond’, dat uitgebracht is bij Coq Au Vin Records uit Gent, kost 25 euro en is te bestellen via coqauvinrecords.com. Het debuutalbum beluisteren kan ook via www.youtube.com/c/Weireldverbeteroars.

