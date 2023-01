Tielts hiphopcollectief heeft debuutalbum klaar en lanceert nieuwe single: “Inspiratie gehaald uit onze job bij het ziekenvervoer”

Simon Vandaele (26), Benjamin Vandenhende (29) en Kim De Roo (31) hielden in 2019 ‘De Weireldverbeteroars?’ boven de doopvont. Sindsdien lanceerden ze met de regelmaat van de klok nieuwe singles, doorgaans inclusief een indrukwekkende videoclip. Na drie jaar hard werken hebben ze nu hun allereerste album klaar. “In de aanloop naar de release van het album brengen we eerst nog een nieuwe single uit”, aldus Simon Vandaele. “‘Onderboane’ beschouwen we als het paradepaardje van het album en daarom lieten we voor het nummer ook onze strafste videoclip tot nu toe maken.”

Daarvoor deden de drie vrienden net als bij de vorige clips een beroep op Luka Galle. De clip van ‘Onderboane’ is sinds donderdagavond te vinden op Youtube. Er in is te zien hoe Simon als chauffeur in een wagen verschillende passagiers naast zich krijgt. Familie en vrienden van de band figureren in de clip. “De passagiers stellen verschillende reflecties van het dagelijkse leven voor”, legt hij uit. “Van een broer die in de problemen zit tot de liefde die voor zich spreekt.”

Inspiratie gehaald uit oude job bij ziekenvervoer

De inspiratie haalden Simon en Benjamin uit hun oude job als chauffeur bij het ziekenvervoer. “Na onze studies waren we op zoek naar wat we wilden doen met ons leven. Iedereen kent het gevoel om op die jonge leeftijd zoekende te zijn, wanneer alle routes nog open liggen. Die zoektocht hebben we geprojecteerd op de job als chauffeur bij het ziekenvervoer. Daaruit groeide ook het refrein ‘ik ben aant zoeken na de route, ma kweet nie welk nen afslag dak moe pakken vo de juste boane te vinden, ik ben aant vloeken op de route ma kwee nie welk nen afslag dak moe pakken vo tgeluk vo mie te winnen.’ Het nummer gaat dus over de zoektocht naar een plekje in de maatschappij en het vallen en opstaan dat daarbij komt kijken.”

Volledig scherm Hiphopformatie Weireldverbeteroars? uit Tielt © Weireldverbeteroars?

