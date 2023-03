Tielts duo start ‘Poema Teambuildings’: “Sportclubs en bedrijven samen brengen”

Louis en Charles zijn allebei fervente tennissers en zijn actief bij TC Aquila in Wingene en bij TC De Wilge in Pittem. “Louis is behalve een goede vriend ook mijn tenniscoach”, vertelt Charles. “Vorige zomer kwamen we in contact met een bedrijf dat een tennisinitiatie wou voorzien als teambuilding, al leerden we ook dat het voor bedrijven niet altijd evident is om zelf een afterwork sportmoment georganiseerd te krijgen. Zo ontstond het idee voor Poema Teambuilding. In samenwerking met lokale sportclubs willen we voortaan laagdrempelige, sportieve teambuildingactiviteiten aanbieden.”