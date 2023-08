Tielts Conditiecentrum zorgt terug voor Summer Challenge op Watewy

Agave van Dirk staat voor het eerst in 40 jaar in bloei: “En dat gebeurt maar één keertje, erna nooit meer”

Bij cactusliefhebber Dirk De Vlieger en z’n partner Mieke Truyaert is iets bijzonders aan de gang. In de tuin is een agave van bijna veertig jaar oud beginnen bloeien. En dat is op zijn zachtst gezegd een unieke gebeurtenis.