Tieltenaars lijken open te staan voor fusie met Pittem en Meulebeke: “Meer dan alleen financiële voordelen”

Watervo­gels besmeurd door vettige smurrie op Leie: “Maar behande­ling met product zou meer milieuscha­de veroorza­ken dan olie zelf”

De olievlek op de Leie blijft de gemoederen beroeren. Na een lek bij oliefabriek Vandamme drijft er sinds zondagochtend een laag raapolie op het wateroppervlak tussen Deinze en Astene. Drie dagen later is de smurrie er nog steeds. “De olielaag is niet giftig, maar voor de watervogels vormt ze wel een probleem”, zegt Ann Heylens, woordvoerder van het Departement Omgeving. Ook de verhuurders van kajaks en supboards ondervinden hinder.