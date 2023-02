Tieltenaar riskeert alsnog 33 maanden effectief voor zinloos geweld en afrekening

Deinze Familie Baptista de Souza brengt met Sweet Cakes Braziliaan­se en Portugese lekkernij­en naar Deinze: “We starten met een bakkerij en deze zomer openen we een restaurant”

Voor zoete en hartige lekkernijen met Braziliaanse en Portugese invloeden moet je bij Sweet Cakes in de Kortrijkstraat in Deinze zijn. José Marcelo Baptista de Souza (51) opende er met zijn vrouw Dulcineia (48) en dochter Melissa (19) een bakkerij en deze zomer komt er nog een restaurant bij. “Met Sweet Cakes kunnen we eindelijk samen doen waar we van houden: lekker koken”, zegt José Marcelo.