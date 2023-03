Tieltenaar krijgt alsnog 33 maanden effectief voor zinloos geweld en afrekening

DIRK. mag voorpro­gram­ma van dEUS verzorgen in Italië en Zwitser­land

De West-Vlaamse band DIRK. mag eind deze maand in het buitenland twee keer het voorprogramma van dEUS verzorgen. Op dinsdag 28 maart staan ze in het Zwitserse Zürich en de dag nadien in het Italiaanse Milaan. Dat laat de band via sociale media weten.