Tielt trapt toeristisch seizoen af met belevingswandeldag op en rond Poelberg

Starten kan tussen 12.30 uur en 15 uur aan brouwerij De Poes in de Tenhovestraat, waar je een biertje kunt proeven. Daarna stap je verder richting De Poelberg. Langs de route vertellen streekgidsen verhalen en is er kinderanimatie voorzien. Aan de recent heropende brasserie op de Poelberg zijn er om 14 uur optredens van Marino Punk en bluegrassband Lena. Er is keuze tussen wandelingen van 8 of 12 kilometer of een een kindvriendelijke route van 5 kilometer. De wandelingen zijn bewegwijzerd. Inschrijven kan tot 20 april aan 5 euro per persoon via deze link. Wie de dag zelf wil deelnemen betaalt 7,50 euro per persoon.